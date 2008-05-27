АвтоЗАЗбанк купили киприоты

Bank of Cyprus 26 мая завершил приобретение украинского акционерного банка "АвтоЗАЗбанк", получив все необходимые разрешения от органов власти на Кипре и в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Финансовой группе Bank of Cyprus.

Bank of Cyprus приобрел 97,2% акций акционерного банка „АвтоЗАЗбанк”, заплатив за это 57,9 млн. евро наличными.

В Украине Bank of Cyprus будет предоставлять комплексные банковские услуги, максимально используя имеющиеся связи с украинским бизнесом.

В состав совета директоров Bank of Cyprus в Украине вошли Андреас ИЛИАДИС (председатель), Яннис КИПРИ, Антонис ДЗЯКУРИС, Христис ХАДЗИМИНИС и Кирьякос ЯКОВИДИС.

Обязанности генерального директора банка в Украине будет исполнять бывший председатель Владислав БАЙРАКА, который возглавлял совет директоров последние 6 лет. Также на ключевые должности были назначены менеджеры из Кипра во главе с заместителем председателя правления Никосом СОФРОНИУ.

Согласно учредительным решениям Кипрской фондовой биржи, также было объявлено, что приобретение АБ "УкрЗАЗбанк" состоялось на исключительно коммерческой основе.

Справка УНИАН. Финансовая группа Bank of Cyprus, основанная в 1899 году, на сегодня является ведущим учреждением в сфере банковских и финансовых услуг на Кипре. В 1991 году был открыт первый филиал в Греции. Также было основано представительство в Великобритании. С 2001 года группа владеет дочерним банком в Австралии. На данный момент группа имеет 300 филиалов (43 на Кипре, 135 в Греции, 5 в Великобритании, 11 в Австралии, 4 в Румынии, 1 в России и 1 на Нормандских островах). Bank of Cyprus также имеет представительство в России, Канаде и Южной Африке.

По состоянию на 31 декабря 2007 года общие активы финансовой группы Bank of Cyprus составляли 31,76 млрд. евро (18,59 млрд. кипрских фунтов). Акционерные фонды группы составляют 1,97 млрд. Евро (1,15 млрд. кипрских фунтов). Акции Bank of Cyprus размещены на Кипрской и Афинской фондовых биржах.

АБ "АвтоЗАЗбанк" был основан в 1991 году. Центральный офис банка находится в Киеве. Сеть банка состоит из 26 филиалов и 18 пунктов обмена валюты. По результатам прошлого финансового года, по состоянию на 31 декабря 2007 года, чистые активы банка составляли 16 млн. евро, общая сумма кредитов - 98 млн. евро, а общая сумма вкладов – 76 млн. евро.