Антиглобалисты отвергают насилие, но...

Представители украинского социального движения выступают против экстремизма и насилия, но в то же время признают необходимость и действенность применения адекватных жестких мер при отстаивании своих принципов.

Об этом заявил один из активистов украинского социального движения Василий ТЕРЕЩУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, масштабы негативных последствий, которые имеют место при выступлениях антиглобалистов, являются мизерными по сравнению с деятельностью тех, против кого направлена борьба мирового социального движения в целом и украинского в частности.

“Некая доля экстремизма у молодых людей, которые участвуют в социальных форумах, порождается безысходностью. Это характерно иллюстрируется на примере украинской молодежи, когда низкий уровень социальной защиты приводит до невозможности получить высшее образование – как следствие, – устроиться на достойную работу, приобрести жилье, а, следовательно, – создать семью и реализовать себя в жизни”, - пояснил В.ТЕРЕЩУК.