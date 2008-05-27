ЕС достиг соглашения с Туркменией о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли

Европейский союз достиг с Туркменией соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли. Соответствующий документ, предполагающий расширение сотрудничества в этой отрасли, включая инвестиции в развитие ТЭК прикаспийской страны, был подписан 26 мая, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Андрис Пиебалгс отметил, что Туркмения - крупнейший экспортер природного газа из Центральной Азии, может стать привлекательным объектом для европейских инвестиций в разработку новых нефтегазовых месторождений страны. Он также указал на то, что ЕС интересен для Туркмении в качестве рынка сбыта для ее энергоносителей.

Евросоюз уже располагает аналогичными меморандумами о взаимопонимании с Азербайджаном, Казахстаном и Украиной.

Напомним, в апреле с.г. Еврокомиссия сообщила о том, получила от официального Ашхабада гарантии того, что Туркмения с 2009 г. начнет поставлять природный газ на территорию еврозоны в объеме 10 млрд куб. м в год. Еврокомиссар по внешним связям и европейской политике добрососедства Бенита Ферреро-Вальднер выразила тогда уверенность в том, что такой шаг позволит отчасти уменьшить энергетическую зависимость ЕС от России, отметив также, что объем поставок является небольшим, однако это "очень важный первый шаг" в поиске альтернативных поставщиков энергоносителей.

Брюссель рассматривает Среднюю Азию как возможного поставщика энергоносителей с целью диверсификации поставок из России, на долю которой приходится четверть потребляемого ЕС природного газа.

Также существует проект Nabucco, который предусматривает строительство газопровода в обход России с целью уменьшения зависимости стран Евросоюза от российских поставок газа. В настоящее время его реализуют австрийская OMV, венгерская MOL, болгарская Bulgargaz, румынская Transgaz, турецкая Botas и немецкая RWE, которым принадлежит по 16,67% объединенной компании - оператора проекта.