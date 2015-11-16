Российские туристы испортили 100-летние кактусы в ботсаду Ялты надписями про Обаму (фото)
15:13, 16 ноября 2015Общество
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Российские туристы испортили 100-летние кактусы в Никитском ботаническом саду Ялты (Крым).
На живых кактусах оставили надписи / facebook.com/crimeaancient
Об этом на своей странице в Facebook пишет сообщество "Объективный Крым", добавив соответствующее фото.
"Кактусы. Им более 100 лет, но приехали туристы из РФ. Теперь эти кактусы имеют "оригинальные" надписи - Москва и Обама... Увы, но другого они не могут придумать", - говорится в сообщении.
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