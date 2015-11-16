Российские туристы испортили 100-летние кактусы в ботсаду Ялты надписями про Обаму (фото)

Об этом на своей странице в Facebook пишет сообщество "Объективный Крым", добавив соответствующее фото.

"Кактусы. Им более 100 лет, но приехали туристы из РФ. Теперь эти кактусы имеют "оригинальные" надписи - Москва и Обама... Увы, но другого они не могут придумать", - говорится в сообщении.

Читайте также"Я з москалями не балакаю!": житель Ганы отказался отвечать на вопрос туристов из МосквыРанее, как сообщал УНИАН, в минтуризма Египта оценили ущерб от ухода британских и российских туристов: он лишит страну 70% турпотока и нанесет серьезный удар по отрасли, дающей более 11% египетского ВВП и более 14% валютных поступлений в казну.