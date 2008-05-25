Винский расследует причины ДТП в Житомирской области
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|Иосиф Винский
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.
Как отмечается в сообщении, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ утвердил состав Правительственной комиссии для расследования причин ДТП и оказания помощи семьям погибших. Комиссию возглавил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Житомирской области на трассе “Киев-Чоп” произошла масштабная авария: грузовой автомобиль SCANIA, за рулем которого находился гражданин Боснии и Герцеговины, двигаясь в направлении г. Новоград-Волынский, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автобусом VOLKSWAGEN, ехавшим во встречном направлении.
В результате аварии погибли 11 человек – водитель и пассажиры маршрутки.
Водитель грузовика находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии больницы.
По предварительным данным, причиной аварии был человеческий фактор.