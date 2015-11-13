Седьмая волна мобилизации не планируется - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины пока не планируют следующей волны мобилизации.

Об этом в пятницу, 13 ноября, в эфире "5 канала" во время марафона "Украина превыше всего" заявил начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

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"На сегодня вопрос о проведении следующей, седьмой, волны мобилизации не актуален. В Вооруженных силах Украины есть достаточное количество личного состава, способного эффективно выполнять задачи, в том числе и в зоне проведения Антитеррористической операции", - подчеркнул он.

Селезнев также рассказал, за счет чего сейчас обеспечено необходимое количество военнослужащих: "В первую очередь это за счет кадровых военных, во вторую – за счет очередей мобилизации, которые мы произвели в этом году. Речь идет о четвертой, пятой и шестой волнах мобилизации".

Напомним, 13 октября 2015 года в ВСУ завершился очередной этап демобилизации военнослужащих.