Полторак: за шесть волн мобилизации в армию призвали 210 тысяч военных
17:19, 28 августа 2015Война
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По итогам шести волн мобилизации в ряды армии призвали 210 тыс. военных.
Количество военных-контрактников в этом году увеличилось на 2 тыс / УНИАН
Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на заседании правительства, сообщает радио "Свобода".
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По его словам, количество военных-контрактников в этом году увеличилось на 2 тыс. и сейчас составляет 107 тыс. людей.
Накануне президент Петр Порошенко заявил, что необходимости в проведении следующей, седьмой, волны мобилизации на данный момент нет. Кроме того, он подчеркнул, что мобилизация и призыв в армию будут сохранены, хотя в украинской армии и возрастет число контрактников.
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