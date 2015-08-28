Полторак: за шесть волн мобилизации в армию призвали 210 тысяч военных

17:19, 28 августа 2015
Война
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По итогам шести волн мобилизации в ряды армии призвали 210 тыс. военных.

/ УНІАН

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на заседании правительства, сообщает радио "Свобода".

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По его словам, количество военных-контрактников в этом году увеличилось на 2 тыс. и сейчас составляет 107 тыс. людей.

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что необходимости в проведении следующей, седьмой, волны мобилизации на данный момент нет. Кроме того, он подчеркнул, что мобилизация и призыв в армию будут сохранены, хотя в украинской армии и возрастет число контрактников.

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