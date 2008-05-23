Союз спасения села пикетировал Кабмин

Под стенами Кабинета министров более 500 активистов Союза спасения села требовали, чтобы власть обратила внимание на проблемы аграрного сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам координатор пикетирования Евгений ЗВЯГИН отметил, что выйти на митинг активистов побудило отсутствие четкой аграрной политики.

В частности, по его словам, союз обеспокоен тем, что уже сейчас в стране прослеживается тенденция к получению быстрой прибыли, которая заключается в использовании огромных площадей пахотных земель для получения биотоплива.

При этом участники акции считают, что никто из власти не отслеживает, как используются эти земли, что приводит к истощению плодородных почв.

Еще одна проблема села - отсутствие правовой защищенности.

Участники акции обещают, что подобные митинги будут регулярными, если власть не будет реагировать на проблемы АПК.