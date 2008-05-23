СБУ: схемы купленного голосования провалятся, если следить за мобилками

Анализ результатов работы СБУ по обеспечению законности во время выборов депутатов Киевского городского совета и мэра столицы свидетельствует о том, что главным элементом коррупционных схем подкупа граждан (“Вавилон”, “Карусель” и др.) является использование технических средств для визуального фиксирования момента голосования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, с целью предотвращения реализации таких коррупционных схем СБУ поддерживает инициативу Комитета избирателей Украины и обращается ко всем, на кого Законом возложена организация и контроль за проведением выборов, с просьбой принять меры для избежания ситуации, когда избиратель фиксирует свою отметку в бюллетене на мобильный телефон.

СБУ просит также все территориальные и участковые избирательные комиссии обратить внимание на необходимость провести разъяснительную работу среди избирателей непосредственно во время голосования и напомнить гражданам об их неотъемлемом праве свободно избирать, которое закреплено статьей 38 Конституции Украины.