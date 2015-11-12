Жители Ильичевска поддержали переименование города в Черноморск

Как передает "Думская", за такое предложение проголосовали 348 участников слушаний из 385, в том числе мэр города Валерий Хмельнюк. Вариант "Ильячевск" поддержали всего 26 человек.

Также были предложения переименовать Ильичевск в Пальмиру, Порто-Франко, Приморск, Святослав, Приморье, Гелиос, Мирополь, Портополий, Саус Парк, Добромир, Скифов, Портомаре, Миринск, Берморию, Иллис, Солнцеморск, Бугаз, Буговоморск, Ильинск.

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Напомним, переименовать Ильичевск требует закон "Об осуждении нацистского и коммунистического тоталитарных режимов".

Черноморск - вымышленный город из повести Ильфа и Петрова "Золотой теленок", прототипом которого является Одесса.

Отметим также, что другим приморским пригородом Одессы является поселок Черноморское, расположенный в противоположном направлении от Ильичевска.