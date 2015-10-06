Кандидат в мэры от партии Порошенко агитирует в Ильичевске за "Оппозиционный блок" (видео)

Об этом на своем Facebook сообщила журналист Марьяна Пьецух, обнародовав соответствующее видео.

Согласно видеозаписи, Хмельнюк призывает избирателей поддержать две политические силы - "БПП" и "Опоблок".

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"Я иду в этот раз от партии "большевиков" – от Порошенко, "Солидарности". Мне говорят: "Почему? Опять Хмельнюк перестроился, подсел на партию президента. Я говорю: "Да глупости, что там на нее садиться. На неё где сядешь, там и слезешь - рейтинг партии там 10%", - сказал он на встрече.

"Почему я иду? Потому, что мы хотим, чтобы у нас был хороший, деловой, действенный горсовет. Потому, что мэр в поле один не воин. Поэтому мы говорим – поддержите эту политическую силу. За партию "Оппозиционный блок" вы и сами многие будете голосовать, по понятным причинам", - добавил кандидат.

По его словам, если в горсовет пройдут представители этих двух партий, то "горсовет будет люкс-торпеда".

"Поэтому если там придут от партии Порошенко и "Оппозиционного блока", тогда горсовет будет люкс-торпеда. Тогда будет нормальный городской совет работать на пользу жителей города Илличевска. (…) Поэтому я просил бы вас поддержать эти две политические силы", - сказал кандидат в мэры.