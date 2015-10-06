Кандидат в мэры от партии Порошенко агитирует в Ильичевске за "Оппозиционный блок" (видео)
Кандидат в мэры Ильичевска от "Блока Петра Порошенко" Валерий Хмельнюк агитирует за "Оппозиционный блок".
Об этом на своем Facebook сообщила журналист Марьяна Пьецух, обнародовав соответствующее видео.
Согласно видеозаписи, Хмельнюк призывает избирателей поддержать две политические силы - "БПП" и "Опоблок".
Читайте такжеЭкс-начальник Мариупольской милиции идет в "мэры" оккупированного Новоазовска
"Я иду в этот раз от партии "большевиков" – от Порошенко, "Солидарности". Мне говорят: "Почему? Опять Хмельнюк перестроился, подсел на партию президента. Я говорю: "Да глупости, что там на нее садиться. На неё где сядешь, там и слезешь - рейтинг партии там 10%", - сказал он на встрече.
"Почему я иду? Потому, что мы хотим, чтобы у нас был хороший, деловой, действенный горсовет. Потому, что мэр в поле один не воин. Поэтому мы говорим – поддержите эту политическую силу. За партию "Оппозиционный блок" вы и сами многие будете голосовать, по понятным причинам", - добавил кандидат.
По его словам, если в горсовет пройдут представители этих двух партий, то "горсовет будет люкс-торпеда".
"Поэтому если там придут от партии Порошенко и "Оппозиционного блока", тогда горсовет будет люкс-торпеда. Тогда будет нормальный городской совет работать на пользу жителей города Илличевска. (…) Поэтому я просил бы вас поддержать эти две политические силы", - сказал кандидат в мэры.