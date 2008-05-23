Украинскому маслу объявят войну в Европе?

Директор Украинско-европейского бизнес-совета Джеймс УИЛСОН называет странным намерение Европейской комиссии ввести санкции против всего производства растительного масла в Украине.

Такое мнение он высказал в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Я нахожу это очень странным, что говорят о мерах против всего производства страны, это звучит достаточно необычно для меня”, - сказал он.

Дж.УИЛСОН отметил, что до сих пор не очень понятно, в чем конкретно заключалась жалоба, направленная Еврокомиссии, и была ли эта жалоба достаточно обоснованной.

Директор Украинско-европейского бизнес-совета отметил, что вообще нормальной коммерческой практикой считается, что, если компания произвела загрязненную продукцию, она должна быть открытой и одобрить необходимые решения, в том числе относительно того, отзывать ли такую продукцию с рынка.

“И, обычно, должно быть решение по конкретной компании”, - сказал Дж.УИЛСОН.

Кроме того, он высказал убеждение в том, что должны быть обнародованы все факты о том, где именно состоялось загрязнение, по какой причине - по вине производителя, транспортировщика, недостаточности контроля или случайно.

Он также высказал убеждение в том, что санкции, в случае их введения, должны быть пропорциональными и направленными на неповторение проблемы в будущем. Так, если загрязнение состоялось у производителей, соответствующие меры должны быть направлены на производителей, если же загрязнение произошло при транспортировке - то меры должны быть направлены на контроль над транспортными компаниями.

“Я надеюсь, что жалоба (поданная в Еврокомиссию - УНИАН) будет должным образом обоснована, и факты будут публичными, а также, что все меры будут пропорциональными, то есть направленными на устранение проблемы, а не на простой запрет”, - сказал Дж.УИЛСОН.

Как стало известно УНИАН из дипломатических источников, жалоба на украинское растительное масло была подана Еврокомиссии Федерацией производителей растительного масла и протеинового питания FEDIOL. FEDIOL объединяет четыре компании -A.D.M, CARGILL, BUNGE, SAIPOL, которые вместе контролируют около 75% европейского рынка растительного масла.

Президент FEDIOL, Директор по стратегии, развитию и человеческим ресурсам компании Cereol SA (дочерней компании BUNGE – УНИАН) Анри РИЙО, а также пресс-служба компании CARGILL отказались от комментариев, предложив обращаться к представителю FEDIOL в Бельгии, который пока также недоступен для комментариев.

Как сообщал УНИАН, сегодня Еврокомиссия планирует ввести жесткие условия на импорт украинского растительного масла.

Загрязненное подсолнечное масло происхождением из Украины было обнаружено на европейских рынках в конце апреля. Сразу после выявления Еврокомиссия предложила всем странам-членам отозвать с рынка все загрязненное растительное масло украинского происхождения, а также продукты, содержащие свыше 10% загрязненного украинского растительного масла.

В целом загрязненное масло было обнаружено в 13 странах-членах Европейского экономического пространства: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Швеции и в 9-ти третьих странах: Албании, Азербайджане, Гане, Монако, Мальдивах, Турции, Тайване, Танзании и Вануату.

Общий объем экспорта украинского подсолнечного масла на рынок ЕС достигает 1 млрд. дол. в год.