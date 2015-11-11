Адвокат Савченко рассказал, чем занимается украинская летчица во время судебных заседаний
Украинская летчица Надежда Савченко во время судебного заседания переводит свою книгу "Сильное имя Надежда" на русский язык.
Об этом адвокат летчицы Марк Фейгин написал в Twitter.
"Надя не теряет времени зря на заслушивание экспертиз СК, переводит свою книгу на русский. Пусть и россияне почитают об украинском офицере", - написал он.
Надя не теряет времени зря на заслушивание экспертиз СК, переводит свою книгу на русский. Пусть и россияне почитают об украинском офицере
— Mark Feygin (@mark_feygin) November 11, 2015
Напомним, 10 сентября во Львове презентовали книгу Надежды Савченко "Сильное имя Надежда".
Как сообщал УНИАН, украинскую летчицу Надежду Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.