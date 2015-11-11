Адвокат Савченко рассказал, чем занимается украинская летчица во время судебных заседаний

Об этом адвокат летчицы Марк Фейгин написал в Twitter.

"Надя не теряет времени зря на заслушивание экспертиз СК, переводит свою книгу на русский. Пусть и россияне почитают об украинском офицере", - написал он.

Надя не теряет времени зря на заслушивание экспертиз СК, переводит свою книгу на русский. Пусть и россияне почитают об украинском офицере — Mark Feygin (@mark_feygin) November 11, 2015

Напомним, 10 сентября во Львове презентовали книгу Надежды Савченко "Сильное имя Надежда".

Как сообщал УНИАН, украинскую летчицу Надежду Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.