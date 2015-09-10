Во Львове презентовали книгу Надежды Савченко "Сильное имя Надежда"

Как передает корреспондент УНИАН, присутствовавшая на презентации сестра Надежды Вера Савченко рассказала, что книга была написана очень быстро, за считанные недели. Ее вчера забрали из печати и сегодня книга, которая вышла тиражом в 10 тыс. экземпляров в издательстве, впервые презентована украинскому читателю.

На вопрос, кому Надежда просила передать первые экземпляры книги, Вера Савченко ответила, что “она ее написала для народа и никаких пожеланий, кому передать первые экземпляры, она не высказывала. Мы от себя передали книгу лидеру партии “Батькивщины” Юлии Тимошенко и больше никому”, - отметила сестра летчицы.

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Следующая презентация книги запланирована на конец сентября в городе Киеве.

Сейчас стоимость книги в твердой обложке составляет 165 грн. В ближайшее время планируется издание книги в мягкой обложке, ее стоимость составит 95 грн.

Как сообщал УНИАН, украинскую летчицу Надежду Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Во Львове с 9 по 13 сентября проходит 22-й Форум издателей.