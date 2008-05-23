Эксперт называет укрепление гривни объективным

Какой сегодня курс гривни к доллару? Не спешите с ответом. В четверг Нацбанк ощутимо усилил национальную валюту и установил курс 4,85. Позже Совет НБУ потребовал возвращения старого курса – 5,05. А еще позже стало известно, что в пятницу остается новый, то есть более низкий курс.

Ревальвация гривни наносит вред экспортерам, малому и среднему бизнесу и опустошает валютные сбережения граждан. Такими были аргументы противников снижения курса доллара относительно гривни, внедренного правлением Нацбанка в среду. Позже члены совета НБУ наложили вето на это решение. Однако, как считает директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, укрепление гривни является объективным в результате прилива иностранных инвестиций, сокращения правительством государственных расходов и накопления средств на счетах Госказначейства. Ревальвацию национальной валюты эксперт назвал одним из классических непопулярных способов борьбы с инфляцией, который применяется в мировой практике. В то же время, Бураковский отметил, что непродуманные, непоследовательные и неподготовленные меры только ухудшают ожидания игроков финансового рынка.

Немецкая волна