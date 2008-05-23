Украина готова продавать танки на мировом рынке вооружений
01:14, 23 мая 2008Общество
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Об этом сообщил министр обороны
Украина готова продавать танки на мировом рынке вооружений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.
«Танки у нас есть, мы готовы их предложить на рынок военных вооружений», - сказал он.
В то же время Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул, что Минобороны, непосредственно, не занимается продажей вооружения и военной техники.
Кроме того, министр выразил сожаление по поводу того, что Украина опустилась на 16 место среди стран-экспортеров, и добавил, что надеется, что Украина вернется снова в первую десятку.
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