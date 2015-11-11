Чубаров: Россия искусственно заселяет оккупированный Крым россиянами

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров во время общения с журналистами в ВР.

«Российская Федерация проводит политику искусственного заселения Крыма. С одной стороны, она будет вытеснять то население, которое она считает нелояльным. В первую очередь, крымских татар, которые остаются верными Украине, а также тех, кто не принимает оккупацию. С другой стороны, под различными предлогами будет увеличивать население материка», - отметил он.

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По словам Чубарова, так уже происходит в правоохранительных, карательных органах, следственных комитетах, ФСБ, прокуратуре, судах.

«Они привезли тысячи работников этих структур с семьями», – отметил народный депутат.

«Сейчас уже на официальном уровне обсуждается вопрос, что в Крыму не хватает 10 тысяч управленческих кадров. Итак, оккупанты искусственно меняют демографический, этнический и религиозный состав территории, которую они оккупировали», – подчеркнул председатель Меджлиса крымскотатарского народа.