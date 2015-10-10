Россия предупредила Крым о задержках в финансировании - "не все получается"

Как сказал он, незаконно находясь на оккупированном полуострове, создание этой программы шло трудно, и сейчас «не все получается», поэтому приходится менять план-график мероприятий, пишет Радио Свобода.

Но, уверял министр, хотя программа выполняется «не без трудностей», она все же не будет сокращена, а только будет осуществляться с задержками.

Читайте такжеМинские договоренности не касаются Крыма - Кабмин

Прошлой весной Россия, оккупировав украинское Крым, заявила о попытке его аннексии. Этого не признало международное сообщество, которое, как и Украина, далее считает Крым временно оккупированной частью территории Украины.