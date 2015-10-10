Россия предупредила Крым о задержках в финансировании - "не все получается"
09:20, 10 октября 2015Политика
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Россия будет вынуждена «скорректировать» программу развития оккупированных Крыма и Севастополя, в частности, перенести на более поздние сроки финансирование некоторых позиций этой программы, заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев.
Россия решила «скорректировать» финансовую поддержку Крыма / dengi-info.com
Как сказал он, незаконно находясь на оккупированном полуострове, создание этой программы шло трудно, и сейчас «не все получается», поэтому приходится менять план-график мероприятий, пишет Радио Свобода.
Но, уверял министр, хотя программа выполняется «не без трудностей», она все же не будет сокращена, а только будет осуществляться с задержками.
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Прошлой весной Россия, оккупировав украинское Крым, заявила о попытке его аннексии. Этого не признало международное сообщество, которое, как и Украина, далее считает Крым временно оккупированной частью территории Украины.
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