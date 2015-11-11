В Краматорске реконструируют центральную площадь

Управление градостроительства и архитектуры предложит членам совета обсудить два вопроса, 6264.com.ua.

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Будет рассмотрен проект реконструкции центральной площади города (площадь им. Ленина), который предусматривает, в частности, упорядочение так называемой фонтанной группы возле Дворца культуры и техники.

Второй вопрос будет касаться эскизных предложений архитектурных типов временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности.