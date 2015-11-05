Прокуратура сообщила о подозрении руководителю захвата телевышки в Краматорске

Прокуратура Краматорска заочно сообщила о подозрении руководителю захвата телевышки на горе Карачун в Краматорске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в настоящее время, лицо, под руководством которого в 2014 году был осуществлен захват телебашни расположенной на горе Карачун, установлено. 4 ноября прокуратурой города Краматорск 43-летнему жителю Славянска, который находится на временно оккупированной территории, заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 341 УКУ (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Подозреваемый объявлен в розыск.

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Также устанавливаются личности других участников уголовного преступления.

Справка УНИАН. 17 апреля 2014 года группа вооруженных лиц совершила захват здания Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Украины, который находится на горе Карачун в городе Краматорске. После этого, злоумышленники отключили трансляцию украинских телевизионных каналов в регионе, вместо которых наладили вещание российских телеканалов. Через несколько дней башня перешла под контроль украинских военных, которые держали там оборону до освобождения Краматорска. 1 июля 2014 года, в результате боев, башня была полностью разрушена.