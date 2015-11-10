На Закарпатье общая численность полиции будет на 800 человек меньше, чем милиции - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил врио начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области полковник Сергей Князев.

По его словам, все закарпатские правоохранители до 31 декабря 2016 г. пройдут переаттестацию. Часть бывших милиционеров останется в составе новой полиции (пройдя переаттестацию), часть будет вынуждена искать новую работу. «Переаттестацию начинать будем с рядового состава», – сказал Князев.

Также он сообщил, что общая численность работников Закарпатского МВД составила 3454 человека, а после прохождения аттестации их будет меньше – всего 2601. «В частности, аппарат областного управления сократят с 533 до 483 работников, ни одно подразделение не будет увеличено», - сказал врио начальника ГУ НП в области.

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Среди других структурных и кадровых изменений, по словам Князева, можно отметить то, что отдел борьбы с незаконным оборотом наркотиков будет преобразован в департамент. Кроме того, из областного подчинения вывели подразделение экономической полиции: преступностью в сфере экономики будут заниматься 90 работников, которые будут непосредственно подчинены председателю Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН, в Украине 7 ноября вступил в силу Закон "О Национальной полиции". В то же время Закон "О милиции" признан утратившим силу.

Парламент принял этот закон 2 июля, а 4 августа его подписал президент Украины Петр Порошенко.