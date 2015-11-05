В МВД стартует переаттестация кадров - Аваков

Которую сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, об этом шла речь на заседании коллегии министерств.

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На заседании обсуждали процесс переаттестации руководителей областных подразделений, а в дальнейшем – всех работников милиции, которые выразят желание служить в рядах Национальной полиции.

Министр назвал приоритетным проведение переаттестации сотрудников милиции, которые изъявят желание продолжить службу в рядах Нацполиции, которая, должна начать работу 7 ноября.

"Процесс кадровой аттестации стартует сегодня. Мы сегодня впервые соберем Центральную аттестационную комиссию, на которой обсудим принцип формирования аттестационных комиссий на местах и начнем процедуру первой аттестации", – отметил Аваков.

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По словам главы МВД, действующие руководители территориальных подразделений МВД при своем переназначении пройдут "двойное сито" отбора: после аттестации приказ об их назначении будет подписывать глава Национальной полиции по согласованию с главой МВД.

После этого начальники областных подразделений внутренних дел временно будут назначены на должности советников главы Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Аваков заявил, что после вступления в силу закона о Национальной полиции, то есть после 7 ноября, часть милиционеров станут в.и.о. и пройдут переаттестацию.

По словам министра, проведение аттестационного конкурса начнется с Киева и Киевской области. Этот конкурс будет проводиться на базе территориальных органов Национальной полиции Украины и высших учебных заведений МВД.

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Для проведения аттестационного конкурса министр внутренних дел формирует Центральную аттестационную комиссию. В нее войдут представители общественности, народные депутаты, международные эксперты и должностные лица МВД. Комиссия утверждает порядок проведения аттестационного конкурса, тестовые задания, проходные баллы, нормативы по физической подготовке и стрельбе. Также члены комиссии будут проводить собеседования с кандидатами на руководящие должности в Национальной полиции.