ЕС может дать Украине $2,5 млрд. на реконструкцию ГТС

Европейский Союз может выделить 2,5 млрд. дол. на реконструкцию украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на открытии Энергетического саммита в Киеве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что украинская газотранспортная и нефтетранспортная системы нашей страной рассматриваются как неотделимая часть европейской энергетической политики. «Я хотел бы, чтобы все услышали и участники сегодняшнего форума, и об этом я буду говорить на Энергетическом саммите завтра», - сказал Президент.

Он напомнил, что Украина обратилась в Европейскому Союзу относительно формирования совместной политики, в том числе и относительно реконструкции украинской газотранспортной системы. Осенью Европейская комиссия проведет первое мероприятие с целью выделить 2,5 млрд. дол. из стран ЕС для реконструкции украинской газотранспортной системы.

«Мы исходим из того, что подобные планы, включая формирование наших общих принципов, гарантирование безопасности этого процесса усиливает энергетическую безопасность как в каждой стране, так и в рамках ЕС», - сказал Президент.