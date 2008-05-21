Кто распространял в Киеве плохие продукты от имени Партии регионов?

Возбуждено уголовное дело в отношении тех, кто от имени сторонников Партии регионов распространяли в Киеве наборы недоброкачественных продуктов питания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, дело возбуждено прокуратурой Голосеевского района столицы по ст. 157 ч. 3 Уголового кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

Установлено, что эти люди 12-13 мая в разных районах столицы путем обмана, с целью вызова недоверия киевлян к субъекту избирательного процесса, а именно Партии регионов и ее дискредитации на выборах Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета, распространяли якобы от имени сторонников указанной политической силы наборы недоброкачественных продуктов питания, которые не отвечали требованиям законов Украины „Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения” и „О безопасности и качестве пищевых продуктов”.

По уголовному делу дано поручение ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и ГУ МВД Украины в г. Киеве об установлении всех лиц, причастных к указанным событиям.