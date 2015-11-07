Саперы разминируют газопровод в Марьинке, его работу возобновят после полного очищения территории
14:05, 07 ноября 2015Общество
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Возобновление работы газопровода в Марьинке будет возможно только после завершения всех саперных работ и расчистки трубы.
Продолжаются ремонтно-восстановительные работы газопровода в Марьинке \ Фото УНИАН
Об этом сообщил в социальной сети глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Читайте такжеВ Марьинке обнаружен тайник с 300 гранатами (видео)«Продолжаются ремонтно-восстановительные работы газопровода в Марьинке. За три дня, с тех пор как боевики допустили саперов к разминированию территории, выявлено почти 270 боеприпасов. Из них две противотанковые мины с большим радиусом поражения, способные в случае детонации образовать огромные воронки. Пока пройдена половина пути. Только после полной расчистки газовиков допустят к ремонту трубы», - написал Павел Жебривский.
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