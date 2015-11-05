В Краматорске из неразорвавшихся снарядов делают урны (фото)

Об этом сообщает 6264.com.ua.

Обстрелы Краматорска боевиками так называемой «ДНР» из ракетных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч» происходили еще зимой. Тогда на местах обстрела оставались огромные воронки и невзорвавшиеся снаряды. Близость Краматорска от полигонов в Меловом карьере и линии разграничения делает город богатым на всякое «военное добро». Украинские военные совместно с сотрудниками ГСЧС провели разминирование территории, утилизируя опасные находки.

Большая часть разных пустых болванок досталась саперам МЧС, после чего в Краматорске стали появляться необычные по формату мусорки, две из которых стоят в беседке Краматорского городского управления ГСЧС. Офицеры пожарной охраны знают автора «hand-made» – это их коллега Андрей Таган, смастеривший красивые урны из элементов ракеты «Ураган».

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Руководство пожарной части в неофициальном комментарии поведало про подобную демилитаризацию некогда взрывоопасных предметов: «После обстрелов города в мае 2014 и зимой 2015 наши саперы совместно с украинскими военными извлекли из земли множество невзорвавшихся снарядов и ракет. Часть из них не представляла никакой опасности и была изъята. Облагораживая территорию вокруг части, сотрудники ГСЧС построили беседку. Мусорники стоят сейчас дорого, а у нас на заднем дворе лежали пустые корпуса «Ураганов» – Андрей выбрал самые целые, и из остатков маршевого двигателя ракеты сделал вот такие красивые урны».

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Также краматорчане сообщают о других самодельных урнах возле пожарных частей - на этот раз корпусом послужили укупорки пороховых зарядов 120-125 мм (калибр танка и самоходной артиллерийской установки Нона-С ). Вот таким нехитрым способом спасатели утилизируют различный хлам военного назначения и помогают делать город чище и красивей. А городским властям показывают пример – совсем не обязательно разрывать значительные средства с бюджета на подобные вещи, достаточно проявить смекалку и облагораживание города выльется в копейки.