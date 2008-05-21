Рудницкая отказала бельгийской принцессе

В этом году выставка уникальных работ от Анжелики Рудницкой «Украинская Вселенная» дважды выставлялась в Венгрии и во Франции. И вот настало время Бельгии. Принимающая сторона (выставочный центр «Сен-Жери», который находится в самом центре Брюсселя в оригинальном здании 1881 года постройки) предложила для выставки другое название: «Анжелика Рудницкая: Украина. Этно-модерн».

По их мнению, Анжелика – яркий пример современного европейского этно-модерна, интерес к которому в Европе очень велик, а самого этно-модерна там очень мало. Выставка проходит при поддержке Украинского посольства в Королевстве Бельгии, фонда возрождения культурной среды и Международных авиалиний Украины.

Эта выставка, которая открылась несколько дней назад, уже имеет серьёзный резонанс.

«Бельгийская принцесса Элизабет, – рассказывает Анжелика Рудницкая, – заинтересовалась моими работами и хотела хотя бы на один день (предполагалось, что это будет 15 мая) выставить мои работы у себя во Дворце в рамках особого брюссельского фестиваля. Но, к сожалению, у меня жесткий контракт с дирекцией «Сен-Жери», и я вынуждена была отказать принцессе. Надеюсь, она на меня не обидится и пригласит мою выставку к себе во Дворец как-нибудь в другой раз».

Посол Украины в Королевстве Бельгия Ярослав Коваль на открытии персональной выставки «Анжелика Рудницкая: Украина. Этно-модерн» отметил важность активизации украинско-бельгийских культурных контактов и акцентировал внимание на необходимости не только политической и экономической, но и культурной интеграции Украины в Евросоюз.

«В этом понимании экспозиция Анжелики Рудницкой, которая соединяет в себе национальную идентичность и современные арт-тенденции, невероятно важна», - сказал Я. Коваль.

А вот точка зрения арт-директора выставочного центра «Сен-Жери» Жана Лау:

«У меня кто-то из посетителей спросил, какая из работ Анжелики мне больше нравится. На этот вопрос ответить невозможно, поскольку Анжелика - концептуалистка, и её экспозиция представляет собой единое целое. Каждая работа художницы – это её собственная жизнь.

Экспозиция неповторима. Каждая работа раскрывает новые грани Анжелики, её мировосприятие, эмоции и жажду творчества. Именно это дает ей жизненные силы и вдохновение находить уникальные формы и цвета. Каждая работа наполнена внутренним богатством и глубиной смысла. Чувствуется, что работы созданные Анжеликой в состоянии, когда душа прикасается к высшим сферам. Эти эмоции присутствуют в каждой работе.

Вот посмотрите на наиболее женский цикл, как мне кажется, «Лунное приношение», где с Луны прорастают деревья. В нём тонко и символично показано рождение новой жизни. Это не просто образ, ведь женщина связана с Луной не только мистический, но и физически. Вы же понимаете о чем я? Луна – даёт жизнь, которая находится во вселенной. Дерево – это источник жизни, а на нём – плоды…

Я чувствую работы и готов каждую из них прочитать».

«Старинное помещение с кирпичными сводами, наполненное этно-модерными работами Анжелики Рудницкой, её нежной франко и украиноязычной музыкой так неожиданно соединились. У меня такое ощущение, что здесь так всегда было и будет, - рассказывает брюссельская студентка Жаклин, которая пришла на выставку со своими друзьями. – Посетив эту выставку, я ощутила Украину как реальную страну со своим сказочным миром, а не просто пятно на карте между Европой и Азией».

Если вы будете в Брюсселе, вы, конечно же, захотите увидеть «писающего мальчика», ставшего символом этого города. Не поленитесь пройти несколько минут пешком, что бы вместе с бельгийцами посмотреть на работы Анжелики Рудницкой и, возможно, совсем по-другому почувствовать свою собственную страну.

Выставка продлится до конца мая.