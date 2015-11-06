Корбан: обвинения ГПУ сфабрикованы людьми, которые ранее фальсифицировали дело Тимошенко

Задержанный лидер политической партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадий Корбан Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время судебного заседания.

"Я поддерживаю ходатайство своих адвокатов и прошу отпустить меня в связи с незаконным моим задержанием ", - заявил Корбан.

При этом он заявил, что дело против него сфабриковано.

"Задержали меня незаконно, я ни разу не покидал Украину. Я за последние два года вылетал из страны, можете проверить у таможенников, три или четыре раза, на короткий срок... Я не скрывался от следствия ни разу", - сказал Корбан.

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Вместе с тем он утверждает: "в Генеральной прокуратуре есть группа, некоего Божило... которая готовит на меня целый ряд уголовных дел. Я слышал вот эти фамилии: Величко, Рудык, там правда не было "Фонда обороны страны", потому что, это абсурд".

В этой связи Корбан напомнил, что раньше уже заявлял, что располагает информацией о подготовке против него уголовных дел.

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"И сегодня мы имеем, что группа вот - этого Божило, которая здесь находится (указывает на представителей генпрокуратуры - УНИАН) в виде прокуроров, это та же самая группа, которая фабриковала дела против Юлии Тимошенко, тогда их заказывал Янукович. Это именно эта группа, цинично, в 2012 году повесила на нее те преступления, которые после Майдана были оправданы, но они (прокуроры) остались безнаказанными", - утверждает Корбан.