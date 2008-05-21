У Тимошенко заметили, что инфляция стала меньше

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК отмечает замедление темпов инфляции в стране с начала мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

«Сейчас очень хорошая тенденция. Я надеюсь, что последняя декада не выйдет за рамки этих тенденций… По тому кругу, который мы имеем возможность исследовать - это неполный перечень товаров, - тенденция хорошая. Она (инфляция - УНИАН) была уже в первой декаде значительно ниже, вторая декада - приблизительно в 4 раза ниже, чем было в первой декаде. То есть, результаты есть», - сказал министр.

В.ПИНЗЕНИК отметил, что есть сигналы к существенному замедлению темпов инфляции.

Кроме того, он добавил, что «пакет антиинфляционных законов давно подан».

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине инфляция в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года составила 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го - 10,3%).

Госбюджет-2008 рассчитан с учетом таких макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП - 6,8%; инфляция - 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

В апреле т.г. Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине по итогам 2008 года с 13,8 до 17,2%. Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.