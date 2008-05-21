В Феодосии мужчина пытался поджечь себя и вице-мэра города

В Феодосии (Крым) мужчина пытался поджечь себя и вице-мэра города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, инцидент произошел накануне.

На втором этаже здания Феодосийского исполкома, в кабинете заместителя городского председателя, мужчина 1966 г.р. с помощью зажигательной жидкости совершил попытку поджога себя и хозяина кабинета.

Прибывшие на место происшествия спасатели предотвратили попытку самосожжения.

Милиционеры задержали мужчину и доставили его в изолятор для проведения следственных мероприятий.

На месте происшествия сотрудниками СБУ, прокуратуры и милиции проводятся следственные мероприятия.