В Феодосии мужчина пытался поджечь себя и вице-мэра города
10:43, 21 мая 2008Общество
980 0
Проводятся следственные мероприятия.
В Феодосии (Крым) мужчина пытался поджечь себя и вице-мэра города.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, инцидент произошел накануне.
На втором этаже здания Феодосийского исполкома, в кабинете заместителя городского председателя, мужчина 1966 г.р. с помощью зажигательной жидкости совершил попытку поджога себя и хозяина кабинета.
Прибывшие на место происшествия спасатели предотвратили попытку самосожжения.
Милиционеры задержали мужчину и доставили его в изолятор для проведения следственных мероприятий.
На месте происшествия сотрудниками СБУ, прокуратуры и милиции проводятся следственные мероприятия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter