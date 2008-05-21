Чего не хватает Украине, чтобы быть морской державой?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 мая 2008 года «О мероприятиях по обеспечению развития Украины как морского государства».

Текст документа от 20 мая 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.

Контроль за выполнением этого Указа возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как отмечается в решении СНБО, рассмотрев комплекс проблем, связанных с развитием Украины как морского государства, Совет национальной безопасности и обороны Украины отмечает наличие угрожающих явлений и системных недостатков в этой сфере.

В результате практической потери основного потенциала отечественного морского флота состояние морских перевозок не соответствует потребностям экономики Украины.

Отечественное судостроение сориентировано в основном на выполнение экспортных заказов, в то время как обеспечение Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины и отрядов Морской охраны Государственной пограничной службы Украины современными кораблями остается недостаточным, а имеющиеся корабли флота выходят из эксплуатации без соответствующей замены. Действующая система отбора и подготовки кадров не обеспечивает обновление состава рабочих основных судостроительных специальностей.

Почти треть причального фронта находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что ограничивает потенциальные возможности отечественных портов. При отсутствии должного государственного финансирования и недостаточных инвестиций портовое хозяйство не успевает за потребностями в обработке отечественных и транзитных грузов.

Система обеспечения безопасности мореходности морально и физически устарела. Обеспечение современного контроля за навигационной обстановкой и предоставление своевременной помощи отечественным и иностранным плавсредствам в чрезвычайных ситуациях делается невозможным из-за отсутствия у Украины собственной интегрированной спутниковой системы связи.

Силы и средства спасания на водах распылены между ведомствами, деятельность которых не согласована.

Отсутствует государственная стратегия относительно освоения углеводородного потенциала морского шельфа, не уделяется достаточного внимания развитию морского туризма.

Учитывая угрожающую ситуацию, которая сложилась в морехозяйственном комплексе, а также учитывая, что критическое состояние основных производственных фондов ведущих отраслей промышленности, к которым принадлежит, в частности, судостроение, в соответствии со статьей 7 Закона Украины «Об основах национальной безопасности и обороны Украины» отнесено к основным угрозам национальной безопасности в экономической сфере, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

признать неудовлетворительным и не отвечающим интересам национальной безопасности уровень использования имеющегося потенциала морской отрасли;

считать недостаточной работу Кабинета Министров Украины по формированию основ морской политики Украины.