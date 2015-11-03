МВД усиливает меры безопасности в правительственном квартале до 2,4 тысяч правоохранителей

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины в городе Киеве, в правительственном квартале столицы проходят несколько акций с массовым участием граждан.

Читайте такжеМитингующие пришли к изолятору СБУ с требованием освободить Корбана

В связи с этим правоохранители усиливают меры безопасности. В охране правопорядка задействованы сотрудники милиции, бойцы Национальной гвардии Украины, полицейские и члены общественных формирований.

Как сообщал УНИАН, ранее митингующие, пикетировавшие Верховную Раду, пришли под изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке с требованием освобождения лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана.