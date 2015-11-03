МВД усиливает меры безопасности в правительственном квартале до 2,4 тысяч правоохранителей
12:57, 03 ноября 2015Общество
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Общественный порядок в центре Киева обеспечивают более 2 тыс. 400 правоохранителей.
Митинг под Радой против политических репрессий / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины в городе Киеве, в правительственном квартале столицы проходят несколько акций с массовым участием граждан.
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В связи с этим правоохранители усиливают меры безопасности. В охране правопорядка задействованы сотрудники милиции, бойцы Национальной гвардии Украины, полицейские и члены общественных формирований.
Как сообщал УНИАН, ранее митингующие, пикетировавшие Верховную Раду, пришли под изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке с требованием освобождения лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана.
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