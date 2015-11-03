Из Чернигова Корбана доставили обратно в киевское СБУ (видео)

Об этом сообщает пресс-служба "УКРОПа" в Facebook.

"Сотрудники СБУнезаконновернулиГеннадияКорбанав Киев", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, во время вечернего заседания суда в Чернигове у Корбана поднялось давление, его госпитализировали. Сегодня в 8:40 его привезли в здание суда, где должны были избрать ему меру пресечения.

Прошло 72 часа с момента, когда был задержан Корбан, и по закону его должны освободить.

Лидера партии "УКРОП" все же освободили из зала суда, однако увезли в неизвестном направлении. Сторонники Корбана, в том числе народные депутаты, попытались заблокировать выезд машины с Корбаном, однако им это не удалось. Адвокаты заявляют о похищении.