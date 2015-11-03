Из Чернигова Корбана доставили обратно в киевское СБУ (видео)

10:40, 03 ноября 2015
Общество
4055 0

Геннадия Корбана привезли в киевское СБУ.

Facebook

Об этом сообщает пресс-служба "УКРОПа" в Facebook.

"Сотрудники СБУнезаконновернулиГеннадияКорбанав Киев", - говорится в сообщении. 

Читайте такжеНардепы: Корбана из зала суда выкрали спецназовцы "Альфы" СБУ (видео)

Как сообщал УНИАН, во время вечернего заседания суда в Чернигове у Корбана поднялось давление, его госпитализировали. Сегодня в 8:40 его привезли в здание суда, где должны были избрать ему меру пресечения.

Прошло 72 часа с момента, когда был задержан Корбан, и по закону его должны освободить.

Лидера партии "УКРОП" все же освободили из зала суда, однако увезли в неизвестном направлении. Сторонники Корбана, в том числе народные депутаты, попытались заблокировать выезд машины с Корбаном, однако им это не удалось. Адвокаты заявляют о похищении.

Геннадія Корбана повернули до СБУ у Києві

Працівники СБУ незаконно повернули Геннадія Корбана до Києва

Posted by УКРОП Українське об'єднання патріотів on 3 листопада 2015 р.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter