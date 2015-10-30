В связи со взрывами в Сватово пассажирские поезда временно поменяли маршруты следования

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«По сообщению управления инфраструктуры и туризма Луганской облгосадминистрации и руководства железнодорожного вокзала Рубежного, движение пассажирских поездов не отменяется, а меняется их маршрут», - говорится в сообщении.

Так, пассажирский поезд №531 сообщением «Киев – Лисичанск» до города Купянска будет двигаться по существующему расписанию. Далее проследует через железнодорожные станции населенных пунктов Красный Лиман – Попасная – Лисичанск – Рубежное.

Пассажирские поезда №410 и №610 сообщением «Харьков – Лисичанск» будут следовать через железнодорожные станции населенных пунктов Изюм – Красный Лиман – Попасная – Лисичанск – Рубежное. На железнодорожную станцию Купянска поезда не будут заходить.

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На железнодорожных станциях Красного Лимана и Попасной запланированы технические остановки с возможностью посадки и высадки пассажиров. Приобретение билетов пассажирами на этих станциях будет организовано в самих поездах.

Кроме того, отправление пассажирских поездов с железнодорожной станции города Рубежного будет проводиться по существующему расписанию, через железнодорожные станции населенных пунктов Лисичанск – Попасная – Красный Лиман.

Пассажирский поезд №532 сообщением «Лисичанск – Киев» из Красного Лимана будет следовать до железнодорожной станции Купянска, далее – по существующему маршруту.

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Пассажирские поезда №410 и №610 сообщением «Лисичанск – Киев» будут следовать до железнодорожной станции Красного Лимана, затем Изюм – Харьков, минуя железнодорожную станцию Купянска.

Движение пригородных дизель-поездов на участке Сватово – Попасная временное прекращено.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось свыше 3 тыс. тонн боеприпасов, из-за срабатывания сигнальной ракеты возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. По данным ГСЧС, в результате происшествия погибли два человека и четверо травмированы.