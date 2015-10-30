В Сватово все еще слышны одиночные взрывы с интервалом в 1 час - ГСЧС

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, от местного населения получено 58 обращений о выявлении взрывоопасных предметов на территории города Сватово.

Также сообщается, что большая часть города остается без электро- и газоснабжения, затруднено водоснабжение.

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На месте происшествия создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, в состав которого входят представители ГСЧС, министерств внутренних дел, обороны, здравоохранения и органов местной власти.

«В настоящее время город Сватово условно разделен на 15 секторов, где работают оперативные группы, в состав которых входят пиротехники ГСЧС, МО, сотрудники МВД, представители местных органов власти, которые осуществляют обследование территории с целью выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов, первичной оценки разрушений и повреждений зданий», - отмечается в сообщении.

Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано около 900 человек. личного состава и 170 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, вечером, 29 октября, в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось свыше 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. По данным ГСЧС, в результате происшествия погибли 2 человека и 5 человек ранены.