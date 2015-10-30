Предварительно, причиной пожара на военных складах в Сватово стала диверсия противника – Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил на заседании Совета реформ в Минобороны.

«Причина возгорания выясняется. Согласно предварительным данным, причиной стали диверсионные действия противника. Для дестабилизации обстановки в регионе», - сказал Полторак.

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Также министр добавил, что по его распоряжению создана комиссия, которая минувшей ночью прибыла на место происшествия. В составе комиссии работают заместители министра, заместители начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Кроме того, Полторак сообщил, что в настоящее время, по уточненным данным, в ходе этого чрезвычайного происшествия четверо военнослужащих Вооруженных сил получили ранения, а один погиб.

«Это караульный, который как раз нес службу по охране этого объекта», - добавил министр.

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Также он сообщил, что, по данным Луганской военно-гражданской администрации, в результате взрывов погибло одно гражданское лицо и несколько получили ранения.

Согласно информации Полторака, по состоянию на 9.00 утра пожар на складе боеприпасов был локализован, новых очагов возгорания не наблюдается. Личный состав воинской части вместе с подразделениями ГСЧС начал инженерную разведку и разминирование территории, которая пострадала в результате пожара. Создано 20 групп разминирования, в составе которых более 100 человек.

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Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось свыше 3 тысяч тонн боеприпасов, из-за срабатывания сигнальной ракеты возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов.

Ранее Министерство обороны сообщало, что в результате происшествия погибли два человека (1 - военный и 1 гражданский) и 5 ранены.