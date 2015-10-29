Мэр Москвы передал Библиотеку украинской литературы в ведение департамента нацполитики РФ

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Изменить ведомственное подчинение государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Библиотека украинской литературы», передав его в ведомственное подчинение департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы», - говорится в распоряжении, вступающем в силу с 1 января.

Ранее УНИАН сообщал, что в здании Библиотеки украинской литературы в Москвепроходят обыски. Как отмечается, сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о том, что в библиотеке хранятся экземпляры газеты, в которой якобы искажаются исторические факты.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, перед входом в библиотекудежурит сотрудник ОМОН в маске и никого не пропускает в здание. Он также высказал категорическое несогласие с попыткой его сфотографировать и заметил, что библиотека сегодня не работает.

В то же время капитан Следственного комитета РФ, который отказался назвать свою фамилию, заявил, что никакого обыска в библиотеке нет, но она закрыта, так как «здесь находимся мы».

Позже сотрудники библиотеки сообщили, что полиция подкинула националистическую литературу. Сотрудник библиотеки подчеркнул, что «самое главное, что снова подложены какие-то книги, и мы это зафиксировали». «Методы старые. Не исключено, что подкинуты те же книги, что и несколько лет назад. Обыск продолжается», - сказал он.