«Великие Украинцы»: Ярослав Мудрый обошел Бандеру

В проекте «Великие Украинцы» на телеканале «Интер» победил князь Ярослав Мудрый.

Финальная передача проекта завершилась в ночь с пятницы на субботу.

За Ярослава Мудрого проголосовали свыше 648 тыс. украинцев или 40% голосов. Второе место занял хирург Николай Амосов, которого поддержали 322 тыс. граждан Украины. Третье место занял лидер Организации Украинских Националистов (ОУН) Степан Бандера, который получил поддержку 261 тыс. голосов.

Четвертое место занял поэт Тарас Шевченко (150 тыс. голосов), пятое - гетман Богдан Хмельницкий (64 тыс. голосов), шестое место занял футболист и тренер Валерий Лобановский (51 тыс. голосов), седьмое место - Вячеслав Чорновил (42 тыс. голосов).

Замыкают десятку «Великих Украинцев» философ Григорий Сковорода, поэтесса Леся Украинка и писатель Иван Франко.

На протяжении всей программы участие в голосовании приняли около 2,5 млн. жителей Украины, что, по словам ведущего проекта Савика ШУСТЕРА, является европейским рекордом.

* * * Ярослав Мудрый (ок. 978 - 1054) - великий князь Киевский. C 987 года по 1010 год Ростовский князь, Новгородский князь c 1010 года по 1034 год, великий князь Киевский с 1016 года (с перерывом в 1018-1019) по 1054 год, но в Киев переезжает со двором только после смерти брата Мстислава Владимировича (1036 год).

В 1036 году он одержал победу над печенегами и этим освободил Русь от их набегов. В память о победе над печенегами князь заложил знаменитый собор Святой Софии в Киеве, для росписи храма были вызваны художники из Константинополя.

Княжение Ярослава Мудрого продолжалось 37 лет. Последние года жизни Ярослав провел в Вышгороде. При Ярославе Мудром Киев часто сравнивали по красоте с Константинополем. При Ярославе возникли первые на Руси монастыри, библиотеки и школы.

Умер Ярослав Мудрый 20 февраля 1054 года в Вышгороде на руках сына Всеволода, пережив на четыре года свою жену и на два года старшего сына Владимира.

Похоронен Ярослав в Софийском соборе в Киеве. Саркофаг Ярослава и ныне стоит в соборе св. Софии.

Рост князя был 172-175 см. Известно, что он был хромым: по одной из версий - от рождения, по другой - в результате ранения в битве.