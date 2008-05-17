Ющенко согласен передать аэродромы в госсобственность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО согласен с передачей аэродромов в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Таким образом, по его словам, Президент поддержал позицию Минтранссвязи и Кабинета министров Украины.

«Президент поддержал позицию, что аэродромы будут в государственной собственности. То есть - это взлетные полосы, земля и вся система безопасности», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

«Передача аэропортов в государственную собственность позволит обеспечить безопасность полетов, в частности к Евро-2012», - сказал он.

И.ВИНСКИЙ отметил, что привел веские аргументы в пользу такого варианта и Президентом они были восприняты.

Также он сообщил, что Президент поддержал позицию Минтранссвязи и в отношении развития морского транспорта.

В свою очередь на брифинге секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА сообщила, что на заседании Совета фактически было поддержано постановление правительства о концепции развития аэропортов и одобрен вариант передачи их в госсобственность.

«Средства навигационного обеспечения и взлетно-посадочные полосы… Эти моменты остаются в государственной собственности. Все, что касается другого наполнения жизнедеятельности аэропортов, это, согласно государственной концепции, будет решаться совместно с органами местного самоуправления».

Она также сообщила, что в дальнейшем будет разработан документ, «и еще раз пересмотрено, в отношении каких аэропортов будут приниматься такие решения».

«Все поддержали такой подход, и можно смело сказать, что органы местного самоуправления могут быть успокоены тем, что никакого изъятия, тем более, силового, полностью аэропортов, которые являются их коммунальной собственностью, происходить не будет», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины планирует вернуть из коммунальной в государственную собственность 24 аэропорта. Эти планы предусмотрены в разрабатываемой концепцией развития аэропортов.

В частности, в госсобственность планируется вернуть аэропорты: Донецк, Жуляны (г. Киев), Одесса, Симферополь, Харьков, Винница (г. Гавришевка), Ивано-Франковск, Кировоград, Николаев, Луганск, Полтава, Ривне, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черновцы, Черкассы, Измаил, Мариуполь, Керчь, Кривой Рог, Северодонецк.

Кроме того, концепцией предусмотрена необходимость сохранить в госсобственности аэропорт «Борисполь» (г. Киев), Бердянск, Днепропетровск и Львов.

Напомним, 5 марта правительство утвердило концепцию Государственной целевой программы развития аэропортов Украины до 2020 года.