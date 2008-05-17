Водолазы МЧС проверяют акваторию крымских пляжей на наличие опасных предметов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины Крыму, куски железобетонных конструкций с торчащими ржавыми штырями, обломки арматуры и разбитые бутылки – таким часто становится «улов» водолазов.

Проверку акваторий пляжей спасатели начали с Западного Крыма, также уже проверены пляжи Ялты и Алушты, ряда других населенных пунктов полуострова.

Ежегодно перед началом курортного сезона пляжи, собственники которых заключили договор с МЧС или другими специализированными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, проверяются на наличие опасных предметов. Без проверки такие пляжи не получат разрешение на открытие.

Подобный контроль со стороны МЧС необходим, чтобы обезопасить отдыхающих от «сюрпризов» моря. «Например, за прошлый год в акватории Черного моря обнаружено и уничтожено 12 взрывоопасных предметов, - отметили в крымском Главке МЧС. - Однако не все руководители санаторно-курортных учреждений и местных органов власти относятся с пониманием к проверкам».

Как отмечается в сообщении МЧС, наиболее проблемными пляжами полуострова на протяжении ряда лет остаются коммунальные пляжи в поселке Николаевка (Симферопольский район), пгт. Черноморское и селе Оленёнка (Черноморский район), селе Штормовое (Сакский район), в селах Каменское и Соляное (Ленинский район, Азовское море).