Надписи сепаратистского характера в Мариуполе закрашивают в цвета национального флага (фото)
18:24, 27 октября 2015Общество
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Активисты Гражданского корпуса "Азов" закрашивают надписи сепаратистского характера желто-синим цветом.
Фото: 0629.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба Гражданского корпуса "Азов", передает городской сайт 0629.com.ua.
Надписи сепаратистского характера активисты закрашивают желто-синими баллонами.
Фото: 0629.com.ua
"Сегодня активисты Цивильного Корпусу провели первый рейд по удалению сепаратистских надписей на улицах Мариуполя. Все места с подобной мазнёй были выбраны из тех, которые были указаны жителями Мариуполя", - сообщает пресс-служба Гражданского корпуса.
Фото: 0629.com.ua
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