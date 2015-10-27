Надписи сепаратистского характера в Мариуполе закрашивают в цвета национального флага (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Гражданского корпуса "Азов", передает городской сайт 0629.com.ua.

Надписи сепаратистского характера активисты закрашивают желто-синими баллонами.

"Сегодня активисты Цивильного Корпусу провели первый рейд по удалению сепаратистских надписей на улицах Мариуполя. Все места с подобной мазнёй были выбраны из тех, которые были указаны жителями Мариуполя", - сообщает пресс-служба Гражданского корпуса.