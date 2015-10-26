КИУ объяснил появление бюллетеней, испорченных надписями и рисунками

В Тернопольской области Комитет избирателей Украины зафиксировал большое количество бюллетеней, испорченных различными надписями и рисунками избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила юрист областного отделения КИУ Татьяна Семусь.

«Мы констатируем беспрецедентно высокий уровень испорченных бюллетеней. Связываем это с протестом избирателей по поводу того, что в бюллетенях теперь нет отметки «Против всех». Кто-то эту отметку дорисовал в бюллетени сам, кто-то «креативил» и писал какие-то фразы, нецензурщину, рисовал рисунки. Сейчас фото этих бюллетеней активно распространяют в соцсетях», – отметила Семусь.

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В то же время она не назвала количества испорченных таким образом бюллетеней.

Зато присутствующие на пресс-конференции представители политических партий отметили, что бюллетени с надписями или рисунками составили примерно 10-15% от общего количества всех испорченных бюллетеней.

«В этот раз мы также не зафиксировали никаких специфических отметок, которые бы свидетельствовали о возможном подкупе избирателей», – добавила Семусь.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске более 5% бюллетеней были испорчены различными рисунками и посланиями избирателей к власти.