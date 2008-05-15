Еще один школьник попал в реанимацию после прививки от кори

В Кременчуге (Полтавская обл.) школьник попал в реанимацию после сделанной прививки от кори.

Как сообщил УНИАН источник в медучреждении, ребенок был госпитализирован в реанимацию сегодня после проведения вакцинации в средней школе № 8.

При этом до произошедшего мэр города Кременчуга Николай ГЛУХОВ заявил о прекращении вакцинации до выявления причин смерти 17-летнего юноши в Краматорске Донецкой области после прививки.

"Мною дано устное распоряжение о приостановлении вакцинации", - сказал мэр журналистам на пресс-конференции.

Вместе с тем, по данным корреспондента УНИАН, в Кременчуге полностью не прекращена работа по вакцинированию. Так, сегодня в Кременчугском медицинском колледже делали прививки от кори студентам.

Как сообщал УНИАН, 12 мая у старшеклассника из Краматорска через три часа после прививки поднялась высокая температура, он был госпитализирован. В 03.00 13-го мая юноша умер в реанимации. По предварительным данным комиссии Министерства охраны здоровья, расследующей этот случай, смерть ученика после прививки не связана с качеством вакцины.

Сегодня Ивано-Франковский городской председатель Виктор АНУШКЕВИЧУС запретил принудительную вакцинацию против кори и краснухи вакциной индийского производства.