В Одессе открыли памятник Дарту Вейдеру с Wi-Fi, переделанный из памятника Ленину

Как передает корреспондент УНИАН, памятник расположен на территории бывшего завода «Прессмаш», где сейчас функционируют различные небольшие предприятия.

На торжественной церемонии присутствовали персонажи «Звездных войн», среди которых - сам Дарт Вейдер и путешественник из племени вуки Чубакка, который приехал на «звездном» автомобиле.

Автор памятника - известный одесский художник Александр Милов, который также является автором композиции «Любовь», которая в этом году произвела фурор на фестивале Burning Man (США).

Сам Милов объяснил УНИАН: «Когда появилась проблема со сносом памятников советского периода, ко мне обратились с предложением не сносить Ленина, который стоит здесь со дня основания «Прессмаша», а засунуть его в Дарта Вейдера. Мне показалось, что это интересная концепция, которая может сработать двояко». Во-первых, по его мнению, это - смешной символ американской массовой культуры, который на сегодняшний день оказался более жизнеспособным, чем советская идея, - «просто одна другую съела». Во-вторых, если вдруг история совершит фантастический поворот, то сохранится что-то внутри. Кто окажется адекватнее к тому времени, тот и будет стоять.

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Как рассказал художник, специалисты провели тщательные замеры, сделали расчеты, эскизы и изготовили нужные формы, повторив один к одному позу Ленина, которого предварительно укрепили специальным составом, а затем одели в «космические» накладки.

Работали над проектом два скульптора и много технарей. В общем, изготовление и установка заняли 2 месяца. Материал, которым покрыт памятник вождю пролетариата, представляет собой титановый сплав, который применяется во время работ в открытом космосе.

«Материал доставили с планеты Татуин (фантастическая планета из киноэпопеи «Звездные войны» - УНИАН). Доставили прямо в руки из анналов «Звездных войн». Это очень странная композиция», - шутит владимир Милов.

Статуя Дарта Вейдера (раньше Ленина) в высоту превышает 5 метров (в том числе, 2,5 метра – постамент). В его голове-шлеме установлен роутер, раздающий бесплатный Wi-Fi.

Справка УНИАН. Александр Милов – автор многих оригинальных проектов, среди которых - «Любовь», покоривший в 2015 году знаменитый американский арт-фестиваль Burning Man (пустыня Black Rock, штат Невада).