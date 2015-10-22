Декоммунизация по-одесски: Памятник Ленина превратился в Дарта Вейдера (фото)

Как отмечает Думская, это первый в мире памятник Владыке Ситху, Верховному главнокомандующему Имперской армии.

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"Он (памятник - УНИАН) стоит на территории завода "Прессмаш" (Столбовая улица, 28). Деятеля темной стороны силы создал известный одесский художник Александр Милов…В Дарта Вейдера скульптор превратил заводской памятник Владимиру Ленину, который подлежал демонтажу в соответствии с "декоммунизационным" законодательством. Теперь изваянию ничто не грозит", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, монумент был изменен по просьбе трудовых коллективов предприятий, расположенных на "Прессмаше", а также жителей близлежащих домов и рабочих общежитий.

"Все течет, все меняется, на место старых героев приходят новые, и так весь мир вертится", - прокомментировал установку памятника заведующий склада готовой продукции Семен Горбунов.

По данным издания, открытие памятника состоится завтра, в 11:00.