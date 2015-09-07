В Запорожье на памятник Ленину надели форму сборной Украины

На расположенный здесь памятник Ленину фанаты надели футбольную форму в цветах национальной сборной Украины. В руке скульптуры также был закреплен шарф с символикой, передает радио "Свобода".

«Вопрос поддержки нашей сборной объединяет как представителей старшего, так и младшего поколения. Нельзя сносить памятник Ленину ради того, чтобы только его снести. Надо вести диалог – что будет на этом городе. Де-юре этого памятника нет, однако пока он фактически существует, надо подготовить общественное мнение», – рассказал один из организаторов акции Ярослав Гришин.

О смысле надевания на Ленина футболку сине-желтого цвета он сказал так: «12-й номер на футболке – это номер болельщиков. Таким образом, надеемся объединить вокруг поддержки нашей сборной людей разного возраста и разных взглядов».

Осенью 2014 года памятник Ленину в Запорожье активисты уже одевали в символическую вышиванку.

По действующему законодательству, которое предполагает декоммунизацию, скульптурная композиция подлежит демонтажу, однако городские власти Запорожья еще не определилась относительно времени и процедуры сноса.