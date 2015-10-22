Гуманитарная блокада Донбасса: боевики запретили 800 фурам ввоз гумпомощи от ООН

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию в Украине Мартин Сайдик пояснил, что уже в течение месяца действует запрет на деятельность организаций ООН на территории "ДНР" и "ЛНР". Власти так называемых республик объясняют такую меру неправильно оформленными документами, которые были представлены структурами ООН.

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«Подготовлено 16 тыс. тонн гуманитарной помощи - это порядка 800 грузовиков, но доставка не может быть осуществлена. Речь идет не только о продовольствии, там и стройматериалы, и другие грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры региона», - рассказал Мартин Сайдик.

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Сайдик заявил, что власти "республик" обязали все организации, доставляющие гуманитарную помощь, подать заявление и получить аккредитацию в Донецке и Луганске. Организации, не сделавшие это, с 25 сентября лишены допуска на территорию "ДНР" и "ЛНР".