Гуманитарная блокада Донбасса: боевики запретили 800 фурам ввоз гумпомощи от ООН
Не менее 800 грузовиков ООН с гуманитарной помощью для Донбасса не могут проехать на территорию самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Представитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию в Украине Мартин Сайдик пояснил, что уже в течение месяца действует запрет на деятельность организаций ООН на территории "ДНР" и "ЛНР". Власти так называемых республик объясняют такую меру неправильно оформленными документами, которые были представлены структурами ООН.
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«Подготовлено 16 тыс. тонн гуманитарной помощи - это порядка 800 грузовиков, но доставка не может быть осуществлена. Речь идет не только о продовольствии, там и стройматериалы, и другие грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры региона», - рассказал Мартин Сайдик.
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Сайдик заявил, что власти "республик" обязали все организации, доставляющие гуманитарную помощь, подать заявление и получить аккредитацию в Донецке и Луганске. Организации, не сделавшие это, с 25 сентября лишены допуска на территорию "ДНР" и "ЛНР".
Отметим, что Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.
В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».
В то же время боевики не пропускают на оккупированную территорию гуманитарную помощь из Украины.