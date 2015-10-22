Очередной российский конвой пересек украинскую границу
08:31, 22 октября 2015Политика
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Очередная колонна МЧС России якобы с гуманитарной помощью пересекла российско-украинскую границу.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС.
В пути следования колонна разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган".
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В сообщении российского ведомства говорится, что все мероприятия на пунктах пропуска якобы осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины, а также наблюдателей миссии ОБСЕ.
"После завершения всех процедур в общей сложности более 100 автомобилей с гуманитарным грузом общей массой свыше 1000 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
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