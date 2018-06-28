Как ”искусствоведы” из Сотби опозорились в Украине

В Киев приехал некий Каменский, который назвался представителем лондонского Сотби, и привез с собой английскую мадам... Она долго рассказывала, как изучала “у нас” в Сибири русский язык... Марк Шагал, Наталия Гончарова, Владимир Маковский и многие другие известные русские художники, с чьими произведениями в Киев пожаловал якобы лондонский аукционный дом Sotheby’s.

Шагал, Гончарова - так, это круто. Но у меня сразу возник вопрос: почему такой солидный аукцион приехал в Украину именно с их произведениями, именно с русским искусством - и только? Некоторые представители аукциона сказали, что хотят, чтобы Sotheby’s пришел на украинский рынок, и даже имеют желание в будущем открыть здесь свое представительство. Если так, то, по моему мнению, украинский почитатель искусства способен оценить и других мировых художников. Кто сказал этим господам, что в Украине должны любить и покупать все русское?!

А кто так сказал, догадаться нетрудно, потому что приехал представлять русский арт в Украине не кто иной как россиянин Михаил Каменский. Господина Каменского в прошлом году во время открытия представительства Sotheby’s в России назначили главным директором отдела Sotheby’s в СНГ. Насколько мне известно, Киев никто не спрашивал, хочет ли он, чтобы Украину на Sotheby’s представлял россиянин Каменский.

Каменский не уставал повторять, как важен украинский рынок для Sotheby’s, ведь в Украине - так же, как и в России, - формируется буржуазия.

- Буржуазия ищет объекты высококультурнозначимые, - говорит россиянин, - с которыми буржуазия как класс должна себя ассоциировать. С кем же себя будет ассоциировать украинская национальная буржуазия? В литературе - понятно. А вот в изобразительном искусстве?..

Здесь господин Каменский не договорил, но намекнул, что украинским олигархам без русского искусства настоящими буржуа стать не дано.

Интересно, что среди привезенных экспонатов есть также работы украинских художников, однако представители Sotheby’s не считают нужным это подчеркивать, даже говорить об этом.

Мне вот лично тяжело поверить, что Каменский представлял настоящий, лондонский Sotheby’s, в лучшем случае - лишь отдел русского искусства Sotheby’s в Лондоне.

- Тема национальности художника - очень чувствительная и тонкая, - говорит он. - Очень трудно разделить художественную школу, потому что она развивалась в рамках одной большой империи. Поэтому проводить сейчас какие-то линии, как по мне, неправильно. Например, самый известный художник на постсоветском пространстве - Олег Кулик. Как определить, кто он по национальности? (Олег Кулик родился и учился в Киеве. - Авт.).

Ну, можно сказать только то, что россияне очень нас любят. Потому что слишком уж им все украинское нравится – да так, что они считают это своим...

Каменскому не нравится лишь наше законодательство.

- Позволю себе сравнить российское законодательство относительно ввоза произведений искусства с украинским... Вот уже несколько лет Российское государство рассматривает ввоз художественных ценностей как ввоз художественных ценностей, а не как товар. Украинское законодательство воспринимает все как товар. В России, когда коллекционер что-то покупает, независимо от суммы, от того - шедевр это или нет, - если он ввозит это в Россию и декларирует, то он не платит ни копейки.

Помогать Каменскому презентовать российское искусство приехала глава отдела русского искусства Sotheby’s в Лондоне Джо Виккери.

Госпожа Виккери долго рассказывала, как она заинтересовалась Россией, полюбила ее, и начала изучать русский язык. Для изучения русского она даже сделала «героический поступок» - поехала в Сибирь на полгода.

Она усердно отрабатывала зарплату: рассказывала и рассказывала обо всем русском. Но, по-видимому, ей не сказали, что нам в Украине интереснее услышать о том, что западнее от нас.

- А кто из украинских художников уже продавался на Sotheby’s и кто мог бы заинтересовать ваших покупателей? - поинтересовались у госпожи Виккери.

- Да, мы уже многих продавали. Например, Марк Шагал уже давно на мировом рынке.

Вот так продемонстрировала свои знания об украинских художниках искусствовед.

Ей помог Каменский:

- Вся южнорусская группа давно фигурирует на Sotheby’s.

Хочется только пожелать самим себе, чтобы в Украину приехал настоящий Sotheby’s.

Ксеня Лесив