Госпогранслужба рассказала о содержимом полупустых фур очередного "гумконвоя" РФ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Россия упорно продолжает фейковать, что, якобы, 42-й так называемый, гумконвой был оформлен в соответствии с международным законодательством. Это неправда. Ни одно из требований, предусмотренных международным и отечественным законодательством - не выполнено. Россия в очередной раз осуществила оформление этого груза в одностороннем порядке. Представители украинской погранично-таможенной группы осуществляли лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», - написал он.

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В свою очередь на официальном сайте Госпогранслужбы сообщается, что в период с 6.35 до 7.10 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину проследовали две колонны «гумконвоя» в составе 100 автомобилей. Они перевозили продукты питания.

«Поскольку перемещение «гуманитарной помощи» происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, контроль украинской межведомственной группой осуществлялся путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций. Все грузовики были почти полупустые», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня террористическая организация "Луганская народная республика" заявила о прибытии в Луганск очередного "гуманитарного конвоя" из Российской Федерации.

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Как говорится в сообщении пресс-службы «ЛНР», автомобили очередного, 42-го, конвоя РФ с гуманитарной помощью прибыли на склады в Луганске, началась их разгрузка.

Согласно сообщению, доставлено свыше 450 тонн грузов - только продовольствие, в частности, по 12 т пшеничной крупы и "геркулес", по 20 т - крупы манной и ячневой, 10 т - крупы пшенной, 37 т – риса, 13 т – перловки, 10 т – гречихи, 20 тонн мясных консервов, 8 т - молочных, 77 т ржаной муки и около 200 т сахара.

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».

В то же время боевики не пропускают на оккупированную территорию гуманитарную помощь из Украины.